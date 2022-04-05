Роману Абрамовичу потрібно 750 тисяч доларів на тиждень на оплату праці своїх співробітників.

Російський олігарх Роман Абрамович змушений позичати гроші у своїх голлівудських і американських впливових друзів через санкції.

Про це пише видання Page Six.

Як повідомляють журналісти, Абрамовичу потрібно 750 тисяч доларів на тиждень на оплату праці своїх співробітників.

"Але хоча у Абрамовича, який влаштував ряд зоряних вечірок на своїх яхтах і в своєму великому маєтку Сен-Барт, багато близьких друзів в Голлівуді, на Уолл-стріт і в світі технологій, нам кажуть, що його партнери побоюються давати йому гроші в борг. Навіть коли він бере участь у мирних переговорах між Росією і Україною", - пише Page Six.

За даними ЗМІ, він звернувся до голлівудського продюсера і режисера Бретта Ратнера і сім'ї Ротшильдів.

"Вони не погодилися дати йому гроші, тому що або у них їх немає готівкою або, більш того, неясно, які наслідки відповідно до міжнародного права", - пише видання.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський нібито попросив Джо Байдена не вводити санкції проти Абрамовича, оскільки він може сприяти переговорам про мир між Києвом і Москвою.

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