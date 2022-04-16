Тоді в російського олігарха дійсно були симптоми отруєння.

3 березня російський олігарх Роман Абрамович прилетів у Київ та, ймовірно, намагався знайти варіанти припинення війни та зняття санкцій. На той час у нього справді були симптоми отруєння.

Про це в інтерв'ю Крим.Реаліям розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

За його словами, симптоми отруєння були в Абрамовича та народного депутата Рустема Умєрова. Джемілєв впевнений, що ціллю був Умєров, адже візит Абрамовича тримався у суворому секреті. Водночас лідер кримських татар не виключає й інших варіантів, оскільки Абрамович "спецслужбам у Москві не до смаку".

Після перемовин з Абрамовичем у Джемілєва склалося враження, що той діє у своїх інтересах, але "побоюється за майбутнє своєї країни", яку чекає крах, якщо Путін не завершить війну.

Джемілєв заявив, що назвав Абрамовичу єдиний варіант розвитку подій, за якого Росія може позбавитися санкцій, – це повне припинення вторгнення, повне, "до останнього сантиметра", включно з Кримом, деокупація території України та зобов'язання неухильно дотримуватися норм міжнародного права.

"Без цього жодні санкції з вас не будуть зняті", – сказав Джемілєв.

Абрамович нібито погодився з цією позицією, але зауважив, що незрозуміло, як цього можна досягти від "того, який там у Кремлі".

Джемілєв вважає малоймовірним те, що візит Абрамовича в Київ санкціонував Кремль, хоча й не відкидає цього.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський нібито попросив Джо Байдена не вводити санкції проти Абрамовича, оскільки він може сприяти переговорам про мир між Києвом і Москвою.

Водночас олігарх опинився у скрутному становищі. Він змушений позичати гроші у своїх голлівудських і американських впливових друзів через санкції.

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