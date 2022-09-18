Президент наголосив, що Маріуполь, Мелітополь, Херсон, Донецьк, Горлівка, Луганськ, Джанкой, Євпаторія, Ялта будуть звільнені.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне окуповані російськими загарбниками міста, а чужі нам не потрібні.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

"Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка й Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова. Щоранку, щодня, щовечора, щоночі – протягом уже 207 днів", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що назви цих міст звучать та звучатимуть завдяки Збройним силам України, Силам спеціальних операцій, Головному управлінню розвідки Міноборони, Службі безпеки України, теробороні, прикордонникам і всій системі МВС – від Нацгвардії та Нацполіції до рятувальників Держслужби із надзвичайних ситуацій.

"Найважливіші слова, що звучать завдяки нашим медичним працівникам і транспортникам, завдяки енергетикам і волонтерам, завдяки бійцям інформаційного фронту й освітянам, завдяки дипломатам і багатьом-багатьом іншим, хто виконує свою роботу так, що це посилює нас усіх. Посилює нашу здатність боротися й перемагати", - підкреслив глава держави.

Контрнаступ ЗСУ: основні подробиці

12 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна звільнила вже майже 6 тисяч кв. км. своєї території. Сюди входять міста Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ. 14 вересня, Маляр повідомила, що сили оборони України з 6 вересня вже звільнили близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території, близько 388 населених пунктів.

16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що практично вся Харківська область уже деокупована.

Атакувальні дії українських захисників переломили хід війни, але завершити її цього року все одно не вдасться, вважають експерти з американського Інституту вивчення війни. Вони також розповіли, що Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію на тлі успіхів ЗСУ.

Окремо аналітики розповіли, як українська армія посилила тиск на підрозділи росіян на сході. Якщо ситуація буде розвиватися схожих чином, ворогові стане складно оборонятися.

Російські окупанти також продовжують наступати на Донбасі замість відправки підкріплень в райони атак ЗСУ. На думку експертів, такі дії "відірвані від реальності".

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