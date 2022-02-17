Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл російськими окупантами дитячого садочку у Станиці Луганській.
Заяву він опублікував у Twitter.
Очільник держави назвав цю подію великою провокацією.
"Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші", - написав Зеленський.
Читайте такожСитуація на Луганщині загострюється: людей просять не виходити на вулицю через обстрілиЯк повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську. Внаслідок обстрілу постраждали троє працівників дитячого садочку.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів засудити обстріл.
Лідери країн ЄС стежать за ситуацією з обстрілами з боку бойовиків на Донбасі, але не обговорюватимуть сьогодні конкретні нові санкції проти Росії, пише Reuters.
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