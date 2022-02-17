Глава МЗС заявив, що обстріл російськими окупаційними військами Станиці Луганської - це серйозне порушення Мінських угод.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів засудити обстріл російськими окупантами Станиці Луганської.

Про це глава МЗС України повідомив у мікроблозі Twitter.

"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - наголосив Кулеба.

Читайте такожБойовики накрили артилерією Станицю Луганську: снаряди влучили в дитсадок, є постраждалі (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську. Снаряди влучили в будівлю дитячого садка, половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

За даними оперативно-тактичного угруповання "Північ", троє працівників дитячого садка - дві жінки і чоловік - отримали контузії, діти не постраждали.