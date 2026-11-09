Зеленський розповів про підступний план РФ щодо мостів в Україні

Президент України розповів, що Росія зазнає рекордних втрат на фронті.

Росія проводить операцію проти мостів в Україні та енергомережі, щоб роз'єднати країну по Дніпру та максимально зіпсувати життя людей, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до народу в понеділок, 9 листопада.

Зеленський взяв участь в Ставці з представниками прифронтових регіонів, на якій обговорювалися наслідки російських ударів:

"Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі. Росія намагається роз'єднати Україну по Днімру і максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл".

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Він додав, що щотижня оновлюються заходи протидії й підкреслив на важливості, щоб всі рівні влади були ефективними в захисті людей.

За словами президента, Кабмін може надати державні ресурси там, де це потрібно.

Також президент України розповів, що Росія зазнає рекордних втрат на фронті. Водночас, зазначив Зеленський, працюють і українські далекобійні санкції.

"Ми цілком справедливо ударами відповідаємо Росії на її війну й доводимо, що війну потрібно завершити", - додав він.

Зеленський проінформував, що українська переговорна група вже знаходиться в Обʼєднаних Арабських Еміратах, де вже завтра, 10 листопада, розпочнуться переговори.

Атаки РФ на мости в Києві: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві частково відновили рух Північним мостом. Мер Києва повідомив, що автобуси також куруватимуть мостом. Кличко розповів, що науковці провели технічне обстеження споруди, й за його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями. Він додав, що фахівці працюють над запровадженням у найближчі дні реверсивного руху на мосту Патона – для збільшення його пропускної здатності.

Також ми писали, що з 9 листопада в Києві запровадили резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегами Дніпра. Міністерство внутрішніх справ України пояснило, що таке рішення ухвалили через додаткові безпекові виклики. Зокрема, зміни стосуватимуться трьох мостів столиці. Детальні схеми проїзду оприлюднять на сторінках патрульної поліції. Правоохоронці також перевірятимуть під’їзди до мостів і найбільш завантажені дороги.

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