Вчора, 17 лютого, через тимчасово окупований Мелітополь на Запорізький напрямок "урочисто" вирушило свіже гарматне м’ясо.
Як повідомив мер міста Іван Федоров, у колоні налічувалося 43 автобуси з "вагнерівцями". Їх супроводжували позашляховики з позначкою пригожинської ПВК.
"43 білих автобуси "елітних" на Росії бійців - вагнерівців. Злочинців, яких виманили з в’язниць уявним квитком на волю. Колону супроводжували позашляховики з позначкою ЧВК "Вагнер". Забули наклеїти допис - "На забій", - зазначив Федоров.
Втрати "Вагнера": останні дані
За даними британської розвідки, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані. При цьому серед "вагнерівців" втрати досягають близько 50% від загальної їхньої чисельності. У британському військовому відомстві зазначили, що російські втрати почали зростати прискореними темпами з вересня, коли в Росії провели так звану "часткову мобілізацію".
Водночас у Білому домі заявили, що за рік війни в Україні приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими та ліквідованими понад 30 тис. найманців. Понад 4 тисячі "вагнерівців" були ліквідовані із середини грудня, близько 90% з них - завербовані зеки.
Нещодавно бойовики приватної військової компанії "Вагнер" записали відеозвернення про величезні втрати на тлі десятків трупів найманців. "Вагнерівці" заявили, що ЗСУ щодня "мінусують" сотні їхніх "колег".