Загалом ЗСУ виконали понад 50 вогневих завдань.

Протягом минулого дня Сили оборони завдали ударів по загарбниках на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси, виконавши понад 50 вогневих завдань.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси та виконали понад 50 вогневих завдань.

Як зазначають у командуванні, за результатами вогневого ураження, ліквідовано 17 загарбників та знищено і пошкоджено 15 одиниць автобронетехніки, дві самохідні артилерійські установки та розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

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Окрім того, знищено два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках. Решта втрат противника, дорозвідуються.

Деокупація України - найважливіші новини

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