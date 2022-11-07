В лікарні Мелітополя вже є російські окупанти, вночі чеченці приїжджають туди просто пожити.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо раніше ми говорили, що в Мелітопольській лікарні немає рашистських військових, а лише цивільні, а в усіх інших лікарнях утворено рашиські шпиталі, то з минулого тижня рашисти почали прилізати і до нашої лікарні", - зазначив він. Федоров розповів, що до лікарні вночі приїжджають "чеченці", які просто селяться по вільних ліжках. "Це зрозуміло, що антисанітарія, це небезпечно для лікарів, більшість з яких вже й так виїхало", - наголосив мер Мелітополя.

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При цьому зазначив, що окупантів не хвилює де і чим цивільні люди мають лікуватися. "Їм начхати на цивільне населення, на тих, кого вони начебто звільнили на території окупації", - сказав Федоров. За його словами, про медичну допомогу не може йти мова, бо окупанти не поставляють необхідних медикаментів до тимчасово окупованих місць і при цьому вони заборонили через волонтерів із Запоріжжжя поставляти все необхідне. "Присилають якихось гастролерів - лікарів з Росії до міста Мелітополя, але вони не дуже хочуть там працювати і якомога швидше намагаються виїхати з тимчасово окупованих теериторій", - наголосив Федоров.

Ситуація в окупованому Мелітополі

Раніше Федоров інформував, що на окупованих територіях України російські представники заборонили жителям переводити годинники на зимовий час.

Російські окупанти офіційно запровадили військову цензуру на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

У середині вересня мер Мелітополя повідомив, що з міста виїхало більше половини жителів.

Крім того, росіяни мілітаризують дітей у Мелітополі та посилюють ідеологічний тиск на них. Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що у школах навчають за російськими підручниками, де історія переписана за методичками КДБ, а старшокласникам планують викладати початкову військову підготовку - готують до можливої участі в "добробатах".

Мер зазначив, що на базі фейкового університету формуються загони "Юнармії" - організації, яка діє під крилом Міноборони РФ і готує майбутнє "гарматне м'ясо" для армії окупантів і співробітників спецслужб.

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