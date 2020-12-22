Раніше про цей контракт повідомив віце-прем'єр Уруський.

Контракт між державним підприємством «Антонов» та Міністерством оборони України з будівництва трьох літаків Ан-178 для армії буде підписано до кінця цього року.

Як повідомляє прес-служба «Укроборонпрому», про це заявив генеральний директор концерну Юрій Гусєв під час відвідання ДП «Антонов».

«Вже сьогодні я можу пообіцяти: контракт на три літаки Ан-178 буде підписаний до кінця цього року. Протягом екскурсії виробничими приміщеннями заводу ми встигли провести переговори з Укрексімбанком та отримати запевнення, що це станеться у 2020-му році. Ми зробимо для цього все можливе, а якщо потрібно, і неможливе. Позаяк це питання на особливому контролі президента України Володимира Зеленського», - цитує Гусєва його прес-служба.

Будівництво Ан- 178 для ЗСУ: що відомо

раніше про контракт між Міністерством оборони України та ДП «Антонов» з будівництва трьох нових літаків Ан-178 повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

«Вперше за 29 років ми маємо держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків. За часи незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки», - сказав він.

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Автор: Дмитро Шварц