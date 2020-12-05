Міністерство оборони та держпідприємство «Антонов» планують підписати контракт щодо будівництва трьох літаків Ан-178.
Читайте також"Укроборонпром" реорганізують у 9 галузевих холдингів - віце-прем'єрПро це заявив віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю «Радіо Свобода», повідомляє прес-служба Мінстратегпрому.
«Вперше за 29 років ми маємо держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків. За часи незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки», - сказав Уруський.
Також він зазначив, що планується ремонт бронетанкової техніки та закупівля артилерійських систем.
Літак Ан-178
Ан-178 - український близькомагістральний транспортний літак на базі Ан-158, вантажопідйомністю 18 тонн. Літак позиціонується на ринку як заміна транспортним літакам Ан-12.
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