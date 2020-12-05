Міноборони і ДП «Антонов» планують підписати відповідний контракт.

Міністерство оборони та держпідприємство «Антонов» планують підписати контракт щодо будівництва трьох літаків Ан-178.

Читайте також"Укроборонпром" реорганізують у 9 галузевих холдингів - віце-прем'єрПро це заявив віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю «Радіо Свобода», повідомляє прес-служба Мінстратегпрому.

«Вперше за 29 років ми маємо держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків. За часи незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки», - сказав Уруський.

Також він зазначив, що планується ремонт бронетанкової техніки та закупівля артилерійських систем.

Літак Ан-178

Ан-178 - український близькомагістральний транспортний літак на базі Ан-158, вантажопідйомністю 18 тонн. Літак позиціонується на ринку як заміна транспортним літакам Ан-12.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська