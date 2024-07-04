Крім всесвітньо відомої компанії Milrem, до поставок технологій Україні долучилася ціла низка естонських фірм, зокрема виробник квадрокоптерів Krattworks.

Естонські компанії з виробництва дронів отримують блискавичний зворотний зв'язок від українських користувачів, що дає їм унікальну можливість проведення реальних бойових випробувань засобів радіо-електронної боротьби своїх виробів. Так, із січня 2022-го до квітня 2024 року Естонія надала Україні більше допомоги (у відсотковому відношенні до ВВП), ніж будь-яка інша країна, крім Данії.

Як передає Defense One, лише три роки тому естонські стартапи, що займаються дронами, позиціонували свої передові технології як інструмент для боротьби з пожежами і засіб для посадки дерев.

"Щойно в Україні почалася війна, ми просто відклали всі ці комерційні розробки вбік", - зазначив представник компанії-виробника дронів Milrem.

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Продукцію Milrem українці отримували як напряму, так і через другі руки: Німеччина передала Силам оборони 14 машин THeMIS: евакуаційних і розмінування. Загалом українські воїни позитивно відгукнулися про робота, але попросили внести в нього зміни. По-перше - посилити балістичний захист медевакуатора, "враховуючи, що Росія випускає по 10 000 снарядів на день і не відчуває жодних докорів сумління, обстрілюючи медичні транспортні засоби". А також - додати систему нічного бачення і блок протидії глушіння російськими засобами РЕБ.

Крім всесвітньо відомої компанії Milrem, до постачання технологій Україні долучилася ціла низка естонських фірм, зокрема виробник квадрокоптерів Krattworks. Щоб стимулювати співпрацю, Krattworks пропонує ЗСУ свій розвідувальний дрон Ghost Dragon за зниженою ціною.

За словами агента компанії, після численних поїздок в Україну для спілкування з операторами і тестування дронів проти засобів РЕБ, ті "стали працювати добре", були інтегровані з українською "Кропивою" і американським програмним забезпеченням TAK (Tactical awareness kit software). Також було вирішено несподівано виявлену проблему перегрівання безпілотників компанії.

Зворотній зв'язок ЗСУ-Krattworks теж дуже інтенсивний: "Коли вони пишуть вам о 2-й годині ночі, ви маєте бути готові відповісти їм. Ми повинні дивитися правді в очі - вони воюють, ми - ні".

Війна в Україні - участь компаній-виробників дронів

Американський виробник дронів Skydio заявив, що почав наймати співробітників в Україні, що є першим кроком у прагненні розширити там свій бізнес. Генеральний директор Адам Брай описав роботу в інтерв'ю Defense News.

"Я ніколи не зустрічав таких досвідчених користувачів дронів, як люди в Україні. Ми хочемо, щоб там була команда", - сказав Брай.

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