Двоє українці в рейтингу: топ-5 снайперів, які здійснили постріли на найбільшу відстань

П'ятірка лідерів не змінювалася багатьма роками, але з початком війни РФ проти України усе змінилося.

Коли військовий снайпер робить влучний постріл з надзвичайно великої дистанції, йому потрібен не тільки коректувальник і далекомір. Їм потрібно враховувати такі речі, як напрям вітру, швидкість вітру, щільність повітря та навіть обертання Землі.

Серед усього цього вони роблять ці розрахунки, поки ворожі війська активно намагаються їх знайти та вбити. Військова історія знає про 5 снайперів, які зробили влучні постріли на велику відстань. Очолює цей рейтинг українець, пише Military.com.

Перші п’ять місць у списку найбільших снайперських вбивств на дальній відстані майже не змінювалися, починаючи з 2017 року, поки Росія не дала українським снайперам можливість увірватись до цього рейтингу двічі.

Відео дня

1. В'ячеслав Ковальський, Україна: 3,8 км

Хоча імен інших стрільців у цьому списку не називають, 58-річний В’ячеслав Ковальський пишається тим, що ліквідував російського офіцера. Він працював у контррозвідці СБУ і очолив цей список завдяки пострілу в Херсонській області в листопаді 2023 року.

Відеодокази підтвердили, що виготовлений на замовлення снаряд із протиракетної рушниці Horizon's Lord Ковальського потрапив у російського офіцера на відстані 3800 метрів від нього. Кулі знадобилося дев'ять секунд, щоб влучити в окупанта. Ціль впала, інші військові розбіглися.

"Я думав, що росіяни тепер знатимуть, на що здатні українці. Нехай сидять вдома і бояться", - сказав Ковальський The Wall Street Journal.

2. Канадський снайпер без імені, Ірак: 3,5 км

Оператори канадської Об’єднаної оперативної групи 2 є найелітнішими з сил спеціальних операцій країни. Особа цього стрільця (разом із більшістю деталей інциденту) досі залишається таємницею.

Використовуючи протитехнічну гвинтівку McMillan TAC-50 калібру 50, снайпер JTF-2 стояв у багатоповерховому будинку в невідомому іракському місті в 2017 році. Він прицілився в бійця "Ісламської держави", який атакував іракських сил безпеки. Потім він поцілив у бойовика з відстані 3540 метрів, зробивши постріл, підтверджений відеозаписом.

3. Австралійський снайпер без імені, Афганістан: 2,8 км

У своїй книзі "One Shot Kills: A History of Australian Army Sniping" автори Гленн Уолерт і Рассел Лінвуд детально описують історію австралійського солдата з 2-го полку коммандос, чий постріл був рекордний у 2014 році.

Снайпер був одним із членів двох команд у районі Каджакі афганської провінції Гільменд у квітні 2012 року. Він використовував протитанкову рушницю Barrett M82A1 з прицілом Schmidt and Bender і прицільною сіткою Woods. Усі троє коректувальників підтвердили влучення. Це був світовий рекорд з найбільшої дистанції, який тримався протягом наступних п’яти років.

4. Український снайпер без імені, Україна: 2,7 км

Росія розраховувала, що її вторгнення в Україну триватиме загалом три дні, але війна триває понад два роки. До листопада 2022 року Росія була змушена залучити резерви для придушення українських контрнаступів у районах Харкова та Херсона через понад 100 тисяч втрат російської армії.

Тоді ж боєць сил спецоперації Нацгвардії України влучив у російського окупанта з відстані 2710 метрів, закріпивши за собою 2 місце у рейтингу снайперів на той час. Снайпер використовував спеціальну антимережну рушницю XADO Snipex Alligator із заявленою дальністю стрільби 2000 метрів, виготовлену в Україні.

5. Капрал Крейг Гаррісон, Афганістан: 2,4 км

Оголошувати ім’я снайпера, який встановив світовий рекорд, не дуже гарна ідея, як підтвердить Крейг Гаррісон . Британська армія назвала його ім'я проти його волі, що призвело до погроз смерті йому та його родині. Він також боровся з ПТСР після того, як служив снайпером у Косово, Іраку та Афганістані.

Він використовував Accuracy International L115A3 проти двох кулеметників Талібану в провінції Гільменд. Визначивши мішені, він вразив їх двома послідовними пострілами в ясний погожий день.

Інші новини про снайперів

Як повідомляв УНІАН, командування спеціальних операцій морських сил США проводить випробування "собак-роботів" зі штучним інтелектом, озброєних гвинтівками.

Базою для нової системи є чотириногий безпілотний наземний апарат Vision 60 (Q-UGV) — "всепогодний наземний дрон" фірми Ghost Robotics, який розміром і силуетом справді нагадує собаку.

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