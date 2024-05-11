Американські військові кажуть, що це лише один з варіантів використання цієї автономної робоплатформи.

Командування спеціальних операцій морських сил США проводить випробування "собак-роботів" зі штучним інтелектом, озброєних гвинтівками. Про це пише The War Zone.

Базою для нової системи є чотириногий безпілотний наземний апарат Vision 60 (Q-UGV) — "всепогодний наземний дрон" фірми Ghost Robotics, який розміром і силуетом справді нагадує собаку.

Міністерство оборони тестувало Q-UGV протягом кількох років, використовуючи його можливості штучного інтелекту та аналізу даних для виявлення потенційних загроз військовим активам. Але зараз військові США перейшли до оцінки можливостей додавання наступальних можливостей цій машині.

Наразі підрозділ спецназу ВМФ США має двох собак-роботів, оснащених дистанційною системою озброєння Onyx Industries SENTRY — один з гвинтівкою калібру 7,62x39 мм, а інший — з гвинтівкою Creedmoor калібру 6,5 мм, розповів Ерік Шелл, менеджер з розвитку бізнесу Onyx Industries.

За його словами, військові використовували роботів в "тунельних роботах" і "охороні периметра", але він відмовився сказати, де саме це відбувалося. Відео, опубліковане Onyx Industries, демонструє роботу однієї з машин, оснащених гвинтівкою.

Командування спеціальних операцій морських сил США в коментарі журналістам повідомило, що наразі робот Q-UGV тестується ними "як одна з багатьох частин технології в оцінці наземної робототехніки". Військові стверджують, що наразі робот з гвинтівкою не стоїть на озброєнні їхніх підрозділів, а зброя є лише одним із варіантів корисного навантаження для цієї платформи.

Переозброєння армії США: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно в США успішно випробували винищувач F-16 під керуванням штучного інтелекту. Він провів навчальний повітряний бій, за яким просто з кабіни літака спостерігав міністр авіації США.

Такж ми розповідали, що витрати на військову допомогу Україні значно прискорили модернізацію армії США. Наприклад, замість кожної старої БМП Bradley, подарованої Україні, американські війська отримують одну нову Bradley з усіма сучасними функціями. Одна з головних новацій – бортова система активного захисту Iron Fist, яка перехоплює в польоті ракети і безпілотники. Якщо спростити, то це крихітний зенітно-ракетний комплекс, що захищає бронемашину, на яку він встановлений.

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