"Гербера" зроблена з дешевих матеріалів – фанери і пінопласту – що робить її вартість в десятки разів меншою за "Шахед" чи "Герань".

У Головному управлінні розвідки Міноборони показали будову російського дрона "Гербера".

Як зазначають у ГУР, Росія складає ці БПЛА на заводі у місті Єлабуга. Дрони "Гербера" можуть нести бойову частину (використовуватись як камікадзе) та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів.

"Цей БПЛА імітує Shahed-136/Герань-2 та масово використовується росією для перевантаження української протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що "Гербера" зроблена з дешевих матеріалів – фанери і пінопласту – що робить її вартість в десятки разів меншою за "Шахед" чи "Герань".

При цьому дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють ці дрони за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів.

Так, зазначається, що завадозахищена антена (CRPA) "Гербєри" містить чіпи Analog Devices та Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нідерланди).

В універсальному польотному контролері є компоненти, виготовлені компаніями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), NXP Semiconductors (Нідерланди), XLSEMI (КНР ).

Крім того, для наведення на ціль та ведення повітряної розвідки "Гербєра" оснащена китайськими камерою та модемом. Двигун у дроні також китайського виробництва – компанії Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd, яка влітку 2024 потрапила під санкції США.

Останні ракетні атаки на Україну

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада, Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару. Загалом росіяни випустили 210 повітряних цілей - 120 ракет і 90 дронів.

Українська протиповітряна оборона знищила 144 повітряні цілі - 102 ракети і 42 безпілотники.

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