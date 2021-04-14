Фахівці заводу встановили на машину українські системи активного та пасивного захисту від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення та ще багато іншого.

Державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передало армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ відремонтований та модернізований вертоліт Мі-8МТ.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Читайте такожСБУ проведе масштабні антитерористичні навчання на Харківщині

Як повідомляється, фахівці заводу встановили на машину українські системи активного та пасивного захисту від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення та броньовані плити вітчизняного виробництва.

Також гвинтокрил було оснащено двома комплектами супутникової навігаційної системи, радіолокаційним відповідачем, аварійним радіомаяком, твердотіловим аварійно-експлуатаційним реєстратором польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу. Це дає змогу виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО (Міжнародної організації цивільної авіації).

Крім того, відтепер машина має сучасний радіовисотомір, високонадійну короткохвильову радіостанцію, систему десантування у два потоки через вантажні стулки та авіаційний пошуковий прожектор.

Варто додати, що для виконання польотів у складних метеоумовах є можливість швидкого дооснащення цього гвинтокрила сучасним імпортним метеолокатором.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська