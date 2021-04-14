Державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передало армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ відремонтований та модернізований вертоліт Мі-8МТ.
Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".
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Як повідомляється, фахівці заводу встановили на машину українські системи активного та пасивного захисту від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення та броньовані плити вітчизняного виробництва.
Також гвинтокрил було оснащено двома комплектами супутникової навігаційної системи, радіолокаційним відповідачем, аварійним радіомаяком, твердотіловим аварійно-експлуатаційним реєстратором польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу. Це дає змогу виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО (Міжнародної організації цивільної авіації).
Крім того, відтепер машина має сучасний радіовисотомір, високонадійну короткохвильову радіостанцію, систему десантування у два потоки через вантажні стулки та авіаційний пошуковий прожектор.
Варто додати, що для виконання польотів у складних метеоумовах є можливість швидкого дооснащення цього гвинтокрила сучасним імпортним метеолокатором.
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