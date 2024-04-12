Частина цих винищувачів є несправними.

Норвегія готується передати Україні літаки F-16 у межах коаліції винищувачів. Йдеться про 22 одиниці.

Про це повідомляє Nettavisen. Видання зазначає, що Осло отримав від Вашингтона дозвіл на надання Україні 22 літаків F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин, та іншого відповідного обладнання.

Проте частина цих винищувачів є несправними. Вони можуть використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків. Видання припускає, що придатними для польоту є 12 літаків F-16. Саме стільки Норвегія планувала продати американській компанії Draken International.

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"Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть задіяні для захисту повітряного простору України", – йдеться у матеріалі.

Допомога Україні від Норвегії

На початку березня стало відомо, що Норвегія виділяє гроші на закупівлю снарядів для України. Країна долучилася до ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для ЗСУ у третіх країнах. Її внесок становить $153 млн.

Раніше міністр оборони Норвегії Бьорн Аріль Грам заявляв, що країна відправить два американські винищувачі F-16 у Данію для навчань українських пілотів.

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