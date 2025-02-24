Це сталося взимку, коли ворог мав намір атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Іспанія в найтяжчий момент надала Україні відразу 6 систем ППО. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами країн, які прибули в Київ на саміт "Підтримуй Україну" .

"Я приїжджав до Іспанії, коли були складні часи, взимку і Педро (Педро Санчес, премʼєр-міністр Іспанії, – ред.) прийняв рішення. Це було рішення, яке мені було дуже потрібне. Ми знали, що вони (йдеться про Росію, – ред.) будуть атакувати конкретну енергетичну інфраструктуру України, нам була дуже потрібна допомога в той момент", – поділився Зеленський.

Варто зазначити, що сам Педро Санчес також присутній на пресконференції. Президент України подякував йому за надану допомогу.

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Зеленський розповів, що тоді взимку треба було швидко знайти 10 систем ППО:

"І Педро надав мені 6 таких систем. І це допомогло. Дякую вам за це".

За його словами, такі вчинки показують єдність з народом України.

"Це значить, ми можемо довіряти одне одному, можемо розраховувати один на одного", – сказав президент України.

Він подякував за підтримку всім країнам, які допомагали і допомагають Україні у війні проти Росії.

Допомога Україні від Іспанії

24 лютого прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу на саміті "Підтримуй Україну", що проходить у Києві за участі низки іноземних лідерів, сказав, що Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги, загальна сума якого складає 1 мільярд євро.

Він наголосив, що в Іспанії будуть продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно, надаючи військову допомогу, техніку та обладнання. При цьому він додав, що робитимуть це навіть із більшою рішучістю, ніж це відбувалось в минулому.

За словами Санчеса, Іспанія також братиме участь у відновленні України.

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