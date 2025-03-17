Повітряні сили керують цим всім процесом в єдиній системі ППО держави.

У знищенні "шахедів" беруть участь не лише Повітряні сили, а й бійці інших підрозділів. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі Новини.LIVE.

"Перш за все, потрібно спрогнозувати атаку ворога, які саме маршрути він збирається використовувати. Тут вже залучені засоби розвідки, інші джерела, щоб зрозуміти, які об'єкти він намагається уразити того чи іншого разу. Тому, Сили оборони цю інформацію аналізують, Повітряні сили, відповідно, застосовують це озброєння. Не тільки Повітряні сили, тому що робота по "шахедах" - це загальний здобуток всіх Сил оборони", - зауважив він.

За словами Ігната, зараз ППО так чи інакше представлена фактично усюди.

Він додав, що Повітряні сили керують цим всім процесом в єдиній системі ППО держави, але всі долучаються до цих нічних атак, до збиття.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в розвідці заявили, що Росія налагоджує виробництво нового типу БПЛА "Гєрань-3" - аналогу іранського "шахеда". За даними ГУР, він буде оснащений турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13. Це дозволить БпЛА долати відстань у 2500 кілометрів та летіти на швидкості 550-600 км/год.

Водночас військовий оглядач Денис Попович пояснив небезпеку нових "шахедів". За його словами, вогневим групам стане важче збивати їх з землі.

"Треба буде якимось чином переглядати цю стратегію збиття. І очевидно, більшою мірою використвувати ракетні системи. А це вже питання економіки. Витрачати на "шахед" ракети - це з точки зору співвідношення ціна-якість, більше б'є по ціні. Це буде виклик, щоб їх і виявляти і збивати. Це буде удар в першу чергу по ефективності мобільних вогневих груп", - зауважив він.

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