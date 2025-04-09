Вони ідеально підходять для будівництва оборонних споруд.

Українські збройні сили нещодавно почали використовувати на фронті японські інженерні машини Morooka PC-065B - п'ятитонний гусеничний автомобіль з вантажною платформою і тритонним краном.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, Morooka PC-065B може піднімати три тонни, долаючи багнюку і болота. Він ідеально підходить для будівництва оборонних споруд для переважаючої за чисельністю української піхоти.

"PC-065B не броньовані і не озброєні, але вони виконують важливу роль на передовій. Завдяки відмінній прохідності по бруду, містким вантажним відсікам і кранам, ці машини допомагають інженерам будувати бункери та інші укріплення, які дають змогу українській піхоті виживати під артилерійськими та безпілотними обстрілами і відбивати потужні російські атаки", - відзначає він.

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Як пише Акс, ці машини гусеничні та легкі для своїх розмірів, що забезпечує відмінну керованість у багнюці в сільській місцевості України навесні. Та ж мобільність є перевагою в болотах південної України.

Водночас недоліком цих легких машин є те, що вони надзвичайно вразливі для будь-якої вогневої потужності, вказує аналітик.

Війна в Україні - новини

Росія вже почала весняний наступ, але він буксує. За даними The Telegraph, дрони ЗСУ знищують техніку ще на підступах до фронту. Українські війська ведуть локальні контратаки і утримують позиції, особливо на Покровському і Торецькому напрямках.

8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території Донецької області українські військові захопили в полон двох громадян Китаю, які брали участь у війні - на боці Росії.

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