Наступ РФ буксує, дрони ЗСУ знищують техніку ще на підступах до фронту, - The Telegraph

Відтак, російські окупанти змушені йти на штурм пішки, залишившись без вцілілої техніки.

Російський наступ в Україні суттєво сповільнився - через високі втрати, ускладнені погодні умови та ефективну оборону ЗСУ, пише The Telegraph.

За словами високопосадовця НАТО, територіальні здобутки РФ за останній місяць у п’ять разів менші, ніж п’ять місяців тому. Причини - краще укріплена оборона і нові методи боротьби України. Один із них - масове використання дронів, які стали ключовою зброєю конфлікту.

"Коли ви продовжуєте боротьбу після точки, в якій ви виснажені, і точки, на якій наступальні операції ваших сил досягають кульмінації, ви можете продовжувати боротьбу, але ви отримуватимете меншу граничну віддачу. Ваш рівень виснаження буде вищим, і ви просто не будете настільки ефективними", - пояснив Джордж Баррос з Інституту вивчення війни.

Відео дня

Захоплення Авдіївки минулої зими дало росіянам тимчасову перевагу. Проте темпи просування впали: якщо в листопаді 2023 року Москва просунулася на 730,5 км², то в березні - лише на 143 км².

"Як ми очікували, російські успіхи сповільнилися, коли вони наближалися до більш забудованих районів, таких як Покровськ, і рівень їхніх втрат залишається дуже, дуже високим", - заявив представник НАТО. "Росія неодноразово демонструвала, що вона продовжуватиме приймати таку стратегію – великі втрати в обмін на повільні прибутки".

У той же час українські війська ведуть локальні контратаки й утримують позиції, особливо на Покровському та Торецькому напрямках. Безпілотники використовуються не лише для розвідки, а й для доставки боєприпасів, часто в поєднанні з артилерією.

Майкл Кофман, старший аналітик Фонду Карнегі, зазначив:

"Безпілотники відповідають за понад 60% щоденних втрат у Російській Федерації на даний момент і є основним засобом припинення атак у поєднанні з мінуванням і традиційною артилерією".

Окремі українські підрозділи, зокрема 59-та десантно-штурмова бригада, повідомляють, що до 85% втрат, яких вони завдають ворогу, припадають саме на дрони.

Баррос додає, що атаки БПЛА іноді знищують техніку на відстані до 10 км від фронту, змушуючи російських солдатів просуватися пішки.

Попри втрати, Путін продовжує тиснути, намагаючись здобути максимальні територіальні переваги до ймовірних мирних переговорів. Він підписав указ про призов ще 160 тисяч військових - рекорд за останні 14 років. Але аналітики сумніваються, що РФ вдасться прорвати українську оборону.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

За даними британської розвідки, темпи просування російської загарбницької армії у 2025 році сповільнилося. Українські війська також проводять тактичні контратаки, і це дозволило відвоювати частину території навколо Покровська.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) кажуть, що російським військам усе рідше вдається захоплювати української території. Зокрема, у листопаді 2024 року окупанти захопили приблизно 627 кв км української землі, у грудні – 569 кв км, у січні – 427 кв км, у лютому – 354 кв км, у березні – 203 кв км. Для розуміння, 203 кв км – це квадрат зі сторонами приблизно 14 км.

Тим часом Associated Press пише, що Росія має намір посилити свої позиції на переговорах і тому ведеться підготовка наступальних дій на фронті, які мають тривати від шести до дев’яти місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: