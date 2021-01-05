Кабінет міністрів ухвалив рішення про збільшення чисельності військовослужбовців Збройних сил України, які можуть бути направлені для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном.
Читайте такожУкраїнські екіпажі катерів Island пройдуть 10-тижневу підготовку в США - МіноборониПро це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.
"Уряд ухвалив проект постанови "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251", якою пропонується збільшити чисельність військовослужбовців Збройних сил України, які можуть бути направлені для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном з 26 до 35 осіб", - зазначив він.
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