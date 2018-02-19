Лавров звинуватив НАТО в російській агресії в Україні

Очільник МЗС РФ вважає, що "українська криза" стала наслідком тієї політики, яку США і країни НАТО проводили після закінчення "холодної війни".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що Росія вторглася до Криму і на Донбас через розширення НАТО на Схід.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС Росії, про це він сказав в інтерв'ю сербському інформагентству «БЕТА».

«Українська криза не стала причиною нинішніх відносин між Росією і Заходом, вона швидше стала наслідком тієї політики, яку західні країни, перш за все США і країни НАТО, проводили після закінчення «холодної війни», - заявив Лавров.

За його словами, «замість того, щоб скористатися унікальним історичним шансом і сформувати справді загальноєвропейську структуру безпеки і співробітництва, Захід зробив вибір на користь розширення НАТО всупереч усім обіцянкам, які давалися керівниками США і багатьох європейських країн у 1990 році про те, що Альянс ні на дюйм не просунеться на Схід».

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«Це не було записано в якихось договорах і юридичних документах (напевно, потрібно це було зробити), але тоді була досягнута так звана «джентельменська домовленість», яка була, по суті, розчавлена нашими західними колегами. Напевно, на майбутнє намагатимемося краще зрозуміти, хто джентльмен, а хто ні. Але ті офіційні документи з американських архівів, які зовсім нещодавно були розсекречені, однозначно показують, що такі залізні запевнення давалися по лінії діалогу між СРСР і США, по лінії контактів між Москвою і Берліном, Москвою і Парижем», - зазначив очільник МЗС РФ.

За його твердженням, для Росії «не стало сюрпризом те, що відбулося в Україні».

«Це стало, як я вже сказав, наслідком тієї лінії, яку обрало НАТО. Після того, як закінчилася «холодна війна», відбулися три хвилі розширення Альянсу, і з кожною такою хвилею його військова інфраструктура наближалася все ближче і ближче до російських кордонів», - сказав він.

Лавров переконаний, що тепер в цю гру хочуть втягнути і Балкани, поставивши балканські країни перед вибором: або ви з Заходом, або ви з Росією.

«Такий же вибір вимагали зробити від України», - підкреслив він.

Як відомо, Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Після анексії українського Криму Росія почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Бойові дії в Луганській і Донецькій областях тривають з середини квітня 2014 року.