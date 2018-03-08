Глава МЗС Німеччини не увійде до складу нового уряду Німеччини

11:57, 08 березня 2018
Світ
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Зігмар Габріель / REUTERS

«Я не буду входити в новий уряд», — написав Габріель.

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За його словами, про це йому повідомили майбутній голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес та в. о. голови партії Олаф Шольц.

4 березня Соціал-демократична партія Німеччина (СДПН) підтримала створення коаліції з консервативним блоком (ХДС/ХСС), який очолює Ангела Меркель.

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Теги: #Німеччина#Габріель уряд