Глава МЗС Німеччини не увійде до складу нового уряду Німеччини

Габріель буде виконувати функції депутата Бундестагу.

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що не увійде в новий уряд Німеччини. Про це він написав у своєму твіттері.

«Я не буду входити в новий уряд», — написав Габріель.

Читайте такожБундестаг голосуватиме за призначення Меркель канцлером Німеччини 14 березня

За його словами, про це йому повідомили майбутній голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес та в. о. голови партії Олаф Шольц.

4 березня Соціал-демократична партія Німеччина (СДПН) підтримала створення коаліції з консервативним блоком (ХДС/ХСС), який очолює Ангела Меркель.