Глава МЗС Німеччини не увійде до складу нового уряду Німеччини
11:57, 08 березня 2018Світ
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Габріель буде виконувати функції депутата Бундестагу.
Зігмар Габріель / REUTERS
Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що не увійде в новий уряд Німеччини. Про це він написав у своєму твіттері.
«Я не буду входити в новий уряд», — написав Габріель.
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За його словами, про це йому повідомили майбутній голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес та в. о. голови партії Олаф Шольц.
4 березня Соціал-демократична партія Німеччина (СДПН) підтримала створення коаліції з консервативним блоком (ХДС/ХСС), який очолює Ангела Меркель.
Ich werde der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören. Meine Erklärung dazu: pic.twitter.com/qDCJT2KAZv— Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) March 8, 2018
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