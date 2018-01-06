Глава МЗС Німеччини звинуватив США, Китай і Росію в ігноруванні ЄС
02:21, 06 січня 2018Світ
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Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що ці країни не поважають Євросоюз.
Зігмар Габріель / REUTERS
Росія, Китай і США не поважають Євросоюз, заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель.
Про це пише Spiegel.
«У Москви, Пекіна і Вашингтона є одна загальна риса: вони абсолютно не цінують Європейський союз. Вони його ігнорують», — заявив він.
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Він додав, що раніше Німеччина могла розраховувати на Францію, Великобританію і США, однак через те, що Вашингтон втрачає позиції на світовій арені, політичний вакуум заповнюють інші сили.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС НімеччиниЗігмар Габріель не приїхав на Донбас через негоду.
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