Глава МЗС Німеччини звинуватив США, Китай і Росію в ігноруванні ЄС

Росія, Китай і США не поважають Євросоюз, заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель.

Про це пише Spiegel.

«У Москви, Пекіна і Вашингтона є одна загальна риса: вони абсолютно не цінують Європейський союз. Вони його ігнорують», — заявив він.

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Він додав, що раніше Німеччина могла розраховувати на Францію, Великобританію і США, однак через те, що Вашингтон втрачає позиції на світовій арені, політичний вакуум заповнюють інші сили.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС НімеччиниЗігмар Габріель не приїхав на Донбас через негоду.