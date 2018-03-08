"Отримала дивну відповідь": Собчак прокоментувала внесення в базу "Миротворця" через Крим
15:17, 08 березня 2018Світ
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Раніше Собчак потрапила в базу даних «Миротворця», оскільки з'ясувалося, що вона відвідувала окупований Крим.
Ксенія Собчак / REUTERS
Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак назвала дурістю її внесення в базу даних сайту «Миротворець».
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Про це повідомляє РИА «Новости». «Це чергова дурість, що її коментувати? Я спробувала зробити все по тій процедурі, яку Україна вважає правильною. Я заявила про те, що я їду з гуманітарною місією, а не з метою агітації, і спробувала це зробити за законом. Замість цього я отримала ось таку дивну відповідь», - сказала Собчак.
Раніше Собчак потрапила в базу даних «Миротворця», оскільки з'ясувалося, що вона відвідувала окупований Крим. До цього вона звернулася до української влади з проханням дозволити їй відвідати півострів.
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