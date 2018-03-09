Став відомий склад нового уряду Німеччини

Уряд нової "великої коаліції" сформовано на основі міжпартійних домовленостей та гендерної рівності.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) визначила в п'ятницю, 9 березня, двох останніх міністрів в уряд нової "великої коаліції".

Колишня міністр у справах сім'ї, літніх людей, жінок та молоді ФРН Катаріна Барлей (Katarina Barley) очолила міністерство юстиції. Колишній генеральний секретар СДПН Хубертус Хайль (Hubertus Heil) став міністром праці, пише DW.

Ще чотири міністри від СДПН стали відомі день тому. Колишній міністр юстиції Хайко Мас (Heiko Maas) став главою німецького МЗС. Перший бургомістр Гамбурга Олаф Шольц (Olaf Scholz) очолив міністерство фінансів. Міністром охорони навколишнього середовища стане Свенья Шульце (Svenja Schulze). Пост міністра у справах сім'ї, літніх людей, жінок та молоді перейде Франциска Гіффай (Franziska Giffey)

За коаліційною угодою СДПН і Християнсько-демократичний союз (ХДС) мають по шість міністерських портфелів, хоча християнські демократи отримали на виборах в бундестаг значно більше голосів, ніж соціал-демократи.

Читайте такожГлава МЗС Німеччини не увійде до складу нового уряду Німеччини

Міністрами від ХДС стали: Петер Альтмайер (Peter Altmaier) – економіка, Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) – оборона, Йенс Шпан (Jens Spahn) охорона здоров'я, Аня Карлічек (Anja Karliczek) - освіта і наукові дослідження, Юлія Клекнер (Julia Klöckner) – сільське господарство, Хельге Браун (Helge Braun) - глава відомства федерального канцлера.

Таким чином, в новій "великій коаліції" міністрами від СДПН і ХДС на основі принципу гендерної рівності стали три жінки і троє чоловіків.

Ще трьох міністрів призначив Християнсько-соціальний союз (ХСС). Хорст Зеєхофер (Horst Seehofer) очолить міністерство внутрішніх справ. Андреас Шойер (Andreas Scheuer) стане міністром транспорту, а Доротея Бер (Dorothee Bär) - держміністром цифрових технологій.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) у понеділок, 5 березня, запропонував Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посаду федерального канцлера. Вибори глави уряду Німеччини пройдуть у бундестазі 14 березня.