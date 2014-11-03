ЗМІ: В Італії виявили тіло останньої жертви аварії Costa Concordia

Ним виявився індійський стюард Рассел Ребелло (Russel Rebello), який досі вважався зниклим безвісти, пише Lenta.ru з посиланням на Il Giornale.

Останки Ребелло були знайдені в одній з кабін на восьмій палубі судна. Видання зазначає, що знайти тіло досі не вдавалося через те, що воно було за меблями.

В кінці вересня на місці аварії Costa Concordia були виявлені людські рештки. Зазначалося, що вони можуть належати або Ребелло, або пасажирці лайнера Марії Грації Трикарикі (Maria Grazia Tricarichi), яка також вважалася зниклою безвісти. Однак 10 жовтня були оприлюднені дані експертизи, згідно з якими знайдені останки належать жінці.

Читайте такожКапітан Costa Concordia зізнався, що винен в катастрофі суднаCosta Concordia затонув в ніч на 14 січня 2012 року: корабель напоровся на риф, занадто близько підійшовши до берега острова Джильо. На його борту перебували близько 4,2 тисячі пасажирів і членів екіпажу. Внаслідок катастрофи загинули 32 людини. 27 липня 2014 року судно було відбуксовано в порту Генуї, зараз перебуває на утилізації.

В Італії триває судовий процес над капітаном лайнера Франческо Скеттіно. Сторона звинувачення запропонувала засудити його до 15 років позбавлення волі за заподіяння смерті з необережності, 15 років - за катастрофу лайнера і за 8 років за кожного з більш ніж 300 пасажирів, що залишилися на борту корабля після того, як Скеттіно втік з нього. Усього капітану загрожує 2697 років ув'язнення.