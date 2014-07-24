Costa Concordia вирушає в останній рейс до пункту утилізації

Про це повідомляє ТСН.

Корабель відбуксують з італійського острову Джильйо до Генуї. Там найдорожче судно століття утилізують, а перед тим востаннє шукатимуть тіло офіціанта Рассела Ребелло - єдиного з затонулих, якого досі так і не змогли знайти.

Лайнер піднімали на поверхню 500 людей, італійські інженери вперше мали справу із таким великим судном вагою більш ніж у 100 тон. Підняти його вдалося за допомоги 30 навмисно збудованих ємностей, що наповнені повітрям.

Читайте такожУ момент катастрофи Costa Concordia член екіпажу виніс з сейфів судна 1,3 млн євроТепер супроводжувати лайнер до Генуї рушають екологи, які бояться: якщо лайнер перевернеться, він назавжди зруйнує унікальний риф острова Джильо. "Аби лайнер дістався порту Генуї потрібні бодай 5 днів, а це величезний ризик. З огляду на погоду та відстань, зазначу, що є інші порти, які знаходяться набагато ближче і куди менш ризиковані", - кажуть екологи.

Нагадаємо, 14 січня 2012 року круїзний лайнер Costa Concordia налетів на риф, отримав вибоїну та перевернувся на бік. В цей час на облавку перебувало більше 4 тисяч туристів, з них 32 загинули. Тридцять третя жертва корабля - водолаз - долучився до списку цієї зими. Досі під питанням доля капітану Франческо Скеттіно, який покинув лайнер під час трагедії. Він - єдиний підозрюваний у цій справі, але сам звинувачує кермового. У разі, якщо провину капітана буде доведено, на Скеттіно чекають до 15 років тюрми.