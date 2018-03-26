ЗМІ: у день отруєння Скрипаль і його дочка відключили GPS на телефонах
Газеті Sun вдалося з'ясувати нові подробиці справи про отруєння колишнього британського шпигуна і колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.
Як передає Російська служба Бі-бі-сі, в день, коли він і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані в парку міста Солсбері, GPS на їхніх телефонах був відключений протягом близько чотирьох годин.
Sun цитує припущення, що раніше прозвучали в інших британських газетах, про те, що такі дії могли дозволити Скрипалю з дочкою провести якусь секретну зустріч в невідомому поки місці.
Прес-секретар Скотленд-Ярду вчора відмовилася обговорювати з виданням цю інформацію, уточнивши, що не може коментувати хід розслідування.
На сьогоднішній день відомо, що Скрипалі відвідали кладовище, де поховані дружина і син Сергія о 9:15 ранку, а о пів на другу залишили машину на парковці в Солсбері, після чого вирушили в паб і ресторан. Їх виявили на лавці в центрі міста в 15:35.
Відомо також, що оператори мобільного зв'язку надали слідчим всі наявні у них дані тисяч телефонних номерів, що використовувалися в Солсбері в день події і в попередні дні.