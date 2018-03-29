ЗМІ повідомили про вірусну атаку WannaCry на системи Боїнга

14:57, 29 березня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це повідомила газета The Seattle Тіmеѕ з посиланням на представника головного інженера відділення комерційних літаків Boeing Майка ВандерВела.

"Він (вірус), подібно метастазам, стрімко поширюється за межі (підприємства) в Норт-Чарльстоні. Я тільки що чув, як, можливо, заглох конвеєр зі збірки вузлів 777", - попередив головний інженер. Він не виключив, що WannaCry може дістатися до програмного забезпечення бортових комп'ютерів літаків, що збираються.

Пізніше Boeing заявив, що початкові побоювання були перебільшені. "Низка повідомлень про порушення, пов'язані з шкідливою програмою, перебільшені і не є точними. Наш центр операцій забезпечення кібербезпеки виявив обмежені за масштабом вторгнення шкідливої програми, яка торкнулась незначної кількості наших систем", - підкреслила корпорація в "Твіттері".

Віце-президент компанії Лінда Міллз в розісланому електронному листі, підкреслила, що "були проведені успішні відновлювальні роботи", і що інцидент не вплине ні на виробництво, ні на постачання. 

Американська компанія Secureworks припустила, що за злом відповідає хакерське угруповання Fancy Bear , яке вважають пов'язаним з російськими спецслужбами.

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Теги: #Boeing#атака#вірус