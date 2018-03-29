ЗМІ повідомили про вірусну атаку WannaCry на системи Боїнга

У самій компанії поспішили запевнити, що масштабної хакерської атаки на системи не було і, що початкові побоювання були перебільшені.

Системи авіабудівної корпорації Boeing в середу зазнали кібератаки з застосуванням вірусу WannaCry.

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Про це повідомила газета The Seattle Тіmеѕ з посиланням на представника головного інженера відділення комерційних літаків Boeing Майка ВандерВела.

"Він (вірус), подібно метастазам, стрімко поширюється за межі (підприємства) в Норт-Чарльстоні. Я тільки що чув, як, можливо, заглох конвеєр зі збірки вузлів 777", - попередив головний інженер. Він не виключив, що WannaCry може дістатися до програмного забезпечення бортових комп'ютерів літаків, що збираються.

Пізніше Boeing заявив, що початкові побоювання були перебільшені. "Низка повідомлень про порушення, пов'язані з шкідливою програмою, перебільшені і не є точними. Наш центр операцій забезпечення кібербезпеки виявив обмежені за масштабом вторгнення шкідливої програми, яка торкнулась незначної кількості наших систем", - підкреслила корпорація в "Твіттері".

Statement: A number of articles on a malware disruption are overstated and inaccurate. Our internet security operations center detected a limited intrusion of malware that affected a small number of systems. Remediations were applied and this is not a production or delivery issue. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 28 березня 2018 р.

Віце-президент компанії Лінда Міллз в розісланому електронному листі, підкреслила, що "були проведені успішні відновлювальні роботи", і що інцидент не вплине ні на виробництво, ні на постачання.

Американська компанія Secureworks припустила, що за злом відповідає хакерське угруповання Fancy Bear , яке вважають пов'язаним з російськими спецслужбами.