У США постане перед судом 23-річний британець, який зупинив вірус WannaCry

Британський програміст Маркус Хатчінс, який зупинив поширення вірусу WannaCry, постане перед судом в США 14 серпня 2017 року. Про це повідомляє агентство Associated Press, передає 112.ua.

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У 2014 році британський програміст створив програму Kronos для перехоплення інформації про банківські операції. Американська влада підозрює Хатчінса в комп'ютерному шахрайстві і несанкціонованому доступі до комп'ютерів у 2014-2015 роках у США.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня співробітники ФБР затримали Хатчінса в аеропорту Лос-Анджелеса. Він став популярним у травні, коли, за його словами, "почасти випадково", - припинив поширення програми-здирника WannaCry, яка 12 травня заблокувала десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу.