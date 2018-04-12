Майбутній держсекретар США пообіцяв "справжні дії" для стримування Росії

Майк Помпео заявив, що США мають давати відсіч Росії через її вторгненням на територію України.

Директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, якого президент Сполучених Штатів висунув на посаду державного секретаря, заявляє, що США мають допомагати Україні у зв'язку з вторгненням на її територію Російської Федерації.

Про це Помпео сказав під час слухань в комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря.

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Він наголосив, що адміністрація Трампа здійснює серйозні заходи стосовно Росії.

"Якщо мене затвердять на посаді державного секретаря США, я можу запевнити вас - ця адміністрація продовжить, як це було упродовж останніх 15 місяців, здійснювати справжні дії, щоб давати відсіч, щоб повернутися до відносин стримування відносно Росії", - наголосив Помпео.

При цьому, сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо запитав його, чи погоджується він з твердженням, що у зв'язку з вторгненням Росії в Україну США зобов'язані допомагати Києву.

"Так, сенатор", - відповів Помпео.

Як повідомляв УНІАН, президент США вирішив призначити директора ЦРУ Помпео новим державним секретарем замість Рекса Тіллерсона.

Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, і зокрема, щодо ядерної угоди стосовно Ірану.

Тіллерсон формально до 31 березня обіймав посаду держсекретаря США.