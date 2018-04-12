Майбутній держсекретар США пообіцяв "справжні дії" для стримування Росії
Директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, якого президент Сполучених Штатів висунув на посаду державного секретаря, заявляє, що США мають допомагати Україні у зв'язку з вторгненням на її територію Російської Федерації.
Про це Помпео сказав під час слухань в комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря.
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Він наголосив, що адміністрація Трампа здійснює серйозні заходи стосовно Росії.
"Якщо мене затвердять на посаді державного секретаря США, я можу запевнити вас - ця адміністрація продовжить, як це було упродовж останніх 15 місяців, здійснювати справжні дії, щоб давати відсіч, щоб повернутися до відносин стримування відносно Росії", - наголосив Помпео.
При цьому, сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо запитав його, чи погоджується він з твердженням, що у зв'язку з вторгненням Росії в Україну США зобов'язані допомагати Києву.
"Так, сенатор", - відповів Помпео.
Як повідомляв УНІАН, президент США вирішив призначити директора ЦРУ Помпео новим державним секретарем замість Рекса Тіллерсона.
Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, і зокрема, щодо ядерної угоди стосовно Ірану.
Тіллерсон формально до 31 березня обіймав посаду держсекретаря США.