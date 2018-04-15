Британія готується відповісти на можливу кібератаку з боку РФ - ЗМІ

Лондон чекає від Росії "помсти" за позицію щодо отруєння Скрипалів та удар по силах Асада у Сирії.

Велика Британія розгляне можливість здійснення кібератаки у відповідь на дії РФ, якщо російські хакери спробують втрутитись у роботу національної британської інфраструктури.

Як повідомляє Reuters, про це йдеться у матеріалі видання Sunday Times, яке посилається на джерела у секторі безпеки.

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Зазначається, що за словами посадовців сектору безпеки, британський Центр урядового зв’язку (GCHQ, спецслужба, відповідальна за захист інформації державного значення та радіоелектронну розвідку – ред.) буде «продовжувати викривати неприйнятну поведінку Росії у кіберпросторі».

Повідомляється, що британські спецслужби готуються також і до можливого оприлюднення проросійськими хакерами компромату на посадовців британського уряду.

Нагадаємо, відносини між Росією та Великою Британією напружились після того, як Лондон звинуватив Москву в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки, виславши з країни російських дипломатів. Криза у відносинах між країнами поглибилась і через участь Великої Британії у операції проти урядових сил в Сирії, які підтримуються РФ.

У лютому британський МЗС офіційно поклав на російську владу відповідальність за масовану кібератаку з використанням вірусу-здирника NotPetya, що заразив в червні минулого року сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу.