Блогер влаштував стрім у соцмережі з падаючого літака в США (відео)

У літака в повітрі вибухнув двигун, осколки пробили ілюмінатор і вбили пасажирку. Літак почав різко знижуватися і всюди відчувався запах горілого.

Блогер влаштував в Facebook пряму трансляцію з літака, що летів з Нью-Йорка в Даллас, і зазнавши аварії, почав палати горіти прямо в небі.

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Як повідомляє CBS News, блогер Марті Мартінез розмістив стрім в Facebook, на якому видно, як він сидить у літаку з кисневою маскою на обличчі. Під відео знаходився підпис: "Щось не так з літаком! Схоже, ми знижуємося! Аварійна посадка! Рейс авіакомпанії Southwest з Нью-Йорка в Даллас".

Пізніше він повідомив, що у літака в повітрі вибухнув двигун, осколки пробили ілюмінатор і вбили пасажирку. Стюарди почали бігати і просити пасажирів допомогти заткнути утворену діру. Літак почав різко знижуватися і всюди відчувався запах горілого.

Наразі з’ясувалося, що пасажирка, про яку говорив блогер, доставлена в лікарню в критичному стані. Ще семеро людей мають незначні травми, госпіталізація не знадобилася.