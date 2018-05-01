Помер творець легендарного зайчика-символа Playboy
17:42, 01 травня 2018Світ
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Він також був дизайнером обкладинки першого випуску Playboy, на якій була зображена Мерилін Монро.
Той самий зайчик / фото nabludatel.net
Один із засновників журналу Playboy і творець його символу-зайчика Арт Пол (Art Paul) помер на 94-му році життя.
Перший арт-директор видання помер 28 квітня від пневмонії, повідомила його дружина, передає газета The Washington Post.
З творцем журналу Х'ю Хефнером він познайомився в 1953 році. Пол став першим прийнятим на роботу працівником видавництва і дизайнером обкладинки першого випуску Playboy, на якій була зображена Мерилін Монро.
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У вересні 2017-го в результаті зупинки серця помер засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер. Йому був 91 рік.
Playboy — еротичний журнал для чоловіків, створений в 1953 році Х'ю Хефнером , який надалі виріс до видавничого дому Playboy Enterprises.
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