ЗМІ назвали причину смерті культового діджея Avicii

Видання зазначає, що музикант покінчив з собою за допомогою розбитої пляшки від вина.

Шведський діджей Тім Берглінг, відомий під псевдонімом Avicii покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє TMZ із посиланням на кілька джерел, знайомих з обставинами смерті музиканта.

Співрозмовники видання стверджують, що смерть Avicii настала внаслідок значної втрати крові.

Читайте такожДавід Гета про смерть ді-джея Avicii: сталося щось дійсно жахливе

Видання зазначає, що музикант покінчив із собою скориставшись склом від розбитої пляшки з-під вина. За одними даними, він розрізав шию, за іншими - зап'ястя.

Як повідомляв УНІАН, раніше родичі музиканта повідомили про його передсмертну записку.

"Наш улюблений Тім був шукачем, тендітною артистичною душею, яка шукає відповіді на екзистенційні питання... Коли він перестав гастролювати, він хотів знайти душевну рівновагу, щоб бути щасливим і займатися тим, що він любить найбільше - музикою. Він дійсно боровся з думками про сенс життя, щастя. Він більше не міг продовжувати", - розповіли родичі.

Нагадаємо, всесвітньо відомий діджей Avicii помер у 28 років. Музикант знайдений мертвим в оманській місті Маскат 20 квітня вдень за місцевим часом.