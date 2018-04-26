Смерть Avicii: знайдено передсмертну записку відомого діджея

Члени родини назвали Avicii великим перфекціоністом, який працював у високому темпі, що викликало надмірний стрес.

Шведський діджей Тім Берглінг, відомий під псевдонімом Avicii, покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє The Sun із посиланням на близьких артиста.

В родині Берглінга розповіли, що він залишив передсмертну записку.

"Наш улюблений Тім був шукачем, тендітною артистичною душею, яка шукає відповіді на екзистенційні питання... Коли він перестав гастролювати, він хотів знайти душевну рівновагу, щоб бути щасливим і займатися тим, що він любить найбільше - музикою. Він дійсно боровся з думками про сенс життя, щастя. Він більше не міг продовжувати", - розповіли родичі.

Читайте такожСтали відомі подробиці смерті діджея Avicii

Вони назвали Avicii великим перфекціоністом, який працював у високому темпі, що викликало надмірний стрес.

У той же час прихильники вже звинуватили у смерті діджея його менеджерів. Як пише The Sun, Avicii неодноразово скаржився на напружений графік і заявляв, що члени його команди всіляко противилися його бажанню припинити виступи й змушували його їздити на гастролі.

"Я говорив, що я помру. Я говорив це так багато разів. І я не хотів чути, що повинен отримувати задоволення від думки відіграти ще один концерт", - наводить видання слова діджея з присвяченого йому документального фільму, який вийшов минулого року.

Як повідомляв УНІАН, всесвітньо відомий діджей Avicii помер у 28 років. Музиканта знайдено мертвим в оманському місті Маскат 20 квітня вдень за місцевим часом.