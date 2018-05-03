Конкуренти Melovin: ТОП-5 фаворитів «Євробачення-2018» за версією букмекерів (відео)

14:39, 03 травня 2018
Світ
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Перше місце на Євробаченні 2018 віддають Ізраїлю. Композицію Toy і "курячий танець" 25-річної співачки Netta Barzilai відразу ж облюбували в мережі. Її відео тільки на офіційному каналі конкурсу в Youtube подивилися близько 16 млн людей.

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Болгарії букмекери пророкують друге місце. Країну представить група Еquinox, яка виконає пісню Bones. Колектив був створений спеціально для конкурсу в цьому році і складається з 5 учасників.

На третьому місці – Франція. Країну представить сімейний електро-поп-дует Madame Monsieur, який виконає пісню Mercy.  

Melovin зараз за прогнозами букмекерів перебуває на 19 місці. Однак, оцінка букмекерів може змінюватися після репетицій.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
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