Конкуренти Melovin: ТОП-5 фаворитів «Євробачення-2018» за версією букмекерів (відео)

Яскрава співачка з Ізраїлю Netta - потенційна переможниця конкурсу, за даними букмекерів.

Згідно ставок букмекерської контори William Hill, шанси на перемогу на даний момент виглядають так.

Перше місце на Євробаченні 2018 віддають Ізраїлю. Композицію Toy і "курячий танець" 25-річної співачки Netta Barzilai відразу ж облюбували в мережі. Її відео тільки на офіційному каналі конкурсу в Youtube подивилися близько 16 млн людей.

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Болгарії букмекери пророкують друге місце. Країну представить група Еquinox, яка виконає пісню Bones. Колектив був створений спеціально для конкурсу в цьому році і складається з 5 учасників.

На третьому місці – Франція. Країну представить сімейний електро-поп-дует Madame Monsieur, який виконає пісню Mercy.

Melovin зараз за прогнозами букмекерів перебуває на 19 місці. Однак, оцінка букмекерів може змінюватися після репетицій.