Melovin виступить першим: Україна відкриє фінал Євробачення-2018

Фінал "Євробачення" відбудеться 12 травня.

Український співак Melovin з піснею Under The Ladder відкриє програму гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018 у суботу, 12 травня.

Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу. Всього у фіналі виступлять 26 виконавців, відібрані у півфіналах 8 та 10 травня, ще шість країн потрапили до фіналу автоматично, це засновники конкурсу – «Велика п’ятірка» – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, а також минулорічний переможець – Португалія.

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Цього року пісенний конкурс відбувається в столиці Португалії Лісабоні. Фінал «Євробачення» відбудеться 12 травня.