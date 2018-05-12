Біля берегів Аляски виявили російські бомбардувальники - ЗМІ

Два російські бомбардувальники Ту-95 влетіли в зону ідентифікації протиповітряної оборони США.

Американські винищувачі F-22 11 травня перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Як йдеться у повідомленні, російські бомбардувальники влетіли в зону ідентифікації протиповітряної оборони, яка тягнеться приблизно на 200 миль від західного узбережжя Аляски.

Читайте такожУ НАТО розповіли про нарощування військової присутності РФ в Арктиці

Після цього американські винищувачі здійснили перехоплення і спостерігали за російськими бомбардувальниками, допоки ті не залишили розпізнавальну зону.

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року американські військові літаки F-22 Raptor перехопили два російські бомбардувальники Ту-95, що здатні нести ядерні заряди, у супроводі двох винищувачів Су-35, які літали біля узбережжя Аляски.