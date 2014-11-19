Російський політолог розповів, хто може вплинути на Путіна

22:27, 19 листопада 2014
Світ
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Путін не сприймає Порошенка як рівнозначного переговірника. Україна – не остаточна мета його зусиль, а лише плацдарм для перемовин із заходом. 

REUTERS

Через Україну Путін спілкується з Бараком Обамою та Європою. Про це в ефірі hromadske.tv заявив російський політолог Станіслав Бєлковський.

«Потрібні люди, які переконають Путіна змінити політичну лінію. Таких потенційних кандидатів три: Папа Римський Франциск, екс-президент США Біл Клінтон та екс-прем’єр Великої Британії Тоні Блер», - сказав він.

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На думку Бєлковського, Путін знаходиться в такому стані, коли він «готовий померти разом з Росією».

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