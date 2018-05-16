Вчені розшифрували приховані записи про секс із щоденника Анни Франк

Дослідники витратили два роки, щоб прочитати записи Анни Франк про те, як вона "пильно вивчала себе, свою сексуальність і світ навколо".

Співробітники будинку-музею Анни Франк в Амстердамі оголосили, що змогли дізнатися зміст двох сторінок щоденника дівчинки, який залишався таємницею близько 70 років. Ці сторінки заклеїла сама Анна.

Як передає Meduza, в 2016 році під час планової перевірки стану щоденника дослідники вирішили використовувати нові технології та спробувати розглянути текст, заклеєний папером. Для цього сторінки сфотографували, підсвітивши ззаду, а потім зображення обробили на комп'ютері. Вся робота зайняла два роки.

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Виявилося, що на прихованих сторінках щоденника Анна Франк роздумувала про секс, а також переказувала жарти, почуті від дорослих. "Я використовую цю зіпсовану сторінку, щоб записати "непристойні" жарти", - йдеться в щоденнику. Всього на заклеєних сторінках вона написала чотири жарти і 33 рядки з роздумами про секс та проституцію. Ще п'ять фраз нею закреслені.

Записи датовані 28 вересня 1942 року; до цього моменту Анна Франк і її родина вже два місяці ховалися від нацистів. В той день робітники ремонтували туалет під кімнатою, де ховалася сім'я Анни Франк, і дівчинці та її близьким потрібно було вести себе дуже тихо.

Анна Франк писала про секс, відповідаючи на запитання, які ставив їй уявний співрозмовник: про статевий акт, менструацію та контрацепцію. Як відзначили дослідники, така форма ведення щоденника допомогла їй подолати дискомфорт.

Статевий акт Анна Франк описує як «ритмічні рухи» і додає: «чоловіки вважають ці дії дуже приємними і пристрасно бажають їх. Жінки теж, але менше». Втім, дівчинка зазначає, що жінки можуть займатися сексом для задоволення — і тоді використовують контрацепцію.

Анна описує і першу менструацію — яка, за її словами, починається близько 14 років. На думку дівчинки, це «знак, що жінка дозріла для відносин з чоловіком, але, зрозуміло, цього не можна робити, поки не вийдеш заміж». Вона також пише, що чоловіки можуть отримувати секс за гроші: «Всі чоловіки, якщо вони нормальні, ходять до жінок. Такі жінки звертаються до них на вулицях, і вони йдуть разом. У Парижі для цього є великі будинки. Тато там був». Крім цього Анна Франк натякає на те, що її дядько Уолтер — гей.

В одному із записаних нею «непристойних жартів» говориться, що «всі жінки з Вермахту приїжджають до Нідерландів, щоб солдатам було на чому спати». Інший описує злигодні шлюбу: «В одного чоловіка була дуже потворна жінка, і він не хотів з нею вступати у відносини, — пише Анна Франк. — Одного разу ввечері він прийшов додому і застав у ліжку дружини свого друга. „Йому хочеться, а мені доводиться!“, — вигукнув чоловік».

Анна Франк завела щоденник 12 червня 1942 року, в день свого 13-річчя, і вела його протягом двох років, поки її родина ховалася у задній частині будинку на набережній Амстердама. 4 серпня 1944 року Франк з сім'єю заарештували і відправили до концентраційного табору Вестерборк, а потім в Освенцим. Восени того ж року Анну і її старшу сестру Марго перевели до табору Берген-Бельзен, і там вони померли. Єдиним родичем Анни Франк, який вижив, був її батько; у 1947 році він опублікував щоденник дочки. Згодом книгу перевели на більш ніж 60 мов, вона стала бестселером.

Як повідомляв УНІАН, раніше були виявлені документи про співпрацю видатного психіатра Аспергера з нацистами.