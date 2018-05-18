Росія несе відповідальність за хіматаки в Сирії - Держдеп

У США будуть домагатися притягнення до відповідальності всіх винних у лютневій хіматаці.

Вашингтон засуджує застосування хімічної зброї в Сирії і вважає, що в кінцевому рахунку відповідальність за використання хлору в лютому у сирійському місті Саракіб лежить на Росії.

Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепартаменту США Хізер Ноєрт, передає РБК.

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"Росія, яка обіцяла світу в 2013 році, що вона гарантує знищення запасів хімічної зброї Сирії, в кінцевому підсумку несе відповідальність за їх подальше використання там", - заявила Ноєрт.

За її словами, в США будуть домагатися притягнення до відповідальності всіх винних у химатаке.

"Ми не зупинимо наші зусилля з пошуку правосуддя для жертв цих огидних нападів із застосуванням хімічної зброї", - додала представник Держдепу.

Раніше повідомлялося, що у квітні щонайменше 70 людей загинули через імовірну хімічну атаку у Думі – останньому місті у сирійській Східній Гуті, підконтрольному силам опозиції.