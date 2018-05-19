Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: перший поцілунок (фото, відео)

16:15, 19 травня 2018
Світ
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Довгоочікувана весільна церемонія принца Гаррі та Меган Маркл 19 травня відбулась.

Подружжя обмінялось клятвами вічної любові та згідно з протоколом здійснило свій перший вихід з Віндзорського замку до гостей і шанувальників весілля. Там вони і здійснили свій перший поцілунок в ролі подружжя.

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Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалась о 12:00 за британським часом, а вже о 13:00 молодята проїхались в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

Вийшовши з каплиці Святого Георгія, новоспечене подружжя герцогів Сассекських вперше публічно поцілувалось. На неповторний поцілунок принца Гаррі та Меган Маркл півроку чекав увесь світ. 

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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Теги: #принц Гаррі та Меган Маркл#королівське весілля