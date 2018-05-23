Актора Караченцова екстрено госпіталізували

11:18, 23 травня 2018
Світ
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Актор пройшов курс хіміотерапії / кадр з фільму "Дами запрошують ковалеров"

73-річний актор підхопив вірус після хіміотерапії, яку проходив в Ізраїлі, повідомляє Telegram-канал Mash.

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Раніше повідомлялося, що у російського актора Миколи Караченцова в минулому році виявили неоперабельну пухлину легенів.

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Теги: #госпіталізували Караченцова#Караченцов у важкому стані