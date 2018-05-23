Актора Караченцова екстрено госпіталізували

Актор перебуває в одній з московських клінік.

Актора Миколу Караченцова, в якого діагностували четверту стадію раку, госпіталізували в одну з московських клінік.

73-річний актор підхопив вірус після хіміотерапії, яку проходив в Ізраїлі, повідомляє Telegram-канал Mash.

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Раніше повідомлялося, що у російського актора Миколи Караченцова в минулому році виявили неоперабельну пухлину легенів.