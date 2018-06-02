У США близько 200 осіб отруїлися салатом (відео)

За даними агентства, з них 89 осіб було госпіталізовано.

В 35 штатах США близько 197 осіб постраждали через зараженого салату-латуку, щонайменше п'ять осіб загинули. Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, з них 89 осіб було госпіталізовано.

Як наголошується, що причиною масового отруєння став салат зі штату Арізона, який був заражений кишковою паличкою.

При цьому, за словами експертів, вегетаційний період салату-латуку закінчився близько шести тижнів тому. Однак повідомлення про нові випадки отруєння продовжують надходити.

Раніше повідомлялося, що в Ірані понад 700 людей отруїлися грибами.