У США близько 200 осіб отруїлися салатом (відео)
06:51, 02 червня 2018Світ
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За даними агентства, з них 89 осіб було госпіталізовано.
REUTERS
В 35 штатах США близько 197 осіб постраждали через зараженого салату-латуку, щонайменше п'ять осіб загинули. Про це повідомляє Associated Press.
За даними агентства, з них 89 осіб було госпіталізовано.
Як наголошується, що причиною масового отруєння став салат зі штату Арізона, який був заражений кишковою паличкою.
При цьому, за словами експертів, вегетаційний період салату-латуку закінчився близько шести тижнів тому. Однак повідомлення про нові випадки отруєння продовжують надходити.
Раніше повідомлялося, що в Ірані понад 700 людей отруїлися грибами.
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