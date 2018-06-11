Меркель не бачить принципових причин відмовлятися від поїздки до Росії на ЧС-2018
10:28, 11 червня 2018Світ
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На думку Меркель, поїздку на футбол в Росію можна поєднати з політичними переговорами.
Ангела Меркель / REUTERS
Ангела Меркель заявила про відсутність у неї принципових причин відмовлятися від поїздки до Росії на Чемпіонат світу з футболу, який почнеться 14 червня.
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Про це канцлер Німеччини заявила в програмі каналу ARD "Anne Will", передає Deutsche Welle.
За словами Меркель, це рішення залежить тільки від насиченості її графіка.
Також вона додала, що поїздку на футбол в Росію можна поєднати з політичними переговорами.
Раніше УНІАН повідомляв, що Австралія оголосила про дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії.
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