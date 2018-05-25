Вайнштейна випустили з-під варти

Скандального продюсера зобов'язали здати паспорт та надягти електронний браслет.

Суд випустив з під-варти американського продюсера Харві Вайнштейна, затриманого за звинуваченням у зґвалтуванні, зобов'язавши його виплатити 1 млн доларів застави.

Як повідомляє CNN, обвинуваченого також зобов'язали здати паспорт і надягти електронний браслет.

A New York judge set a staggering $10 million bond for Harvey Weinstein. He can also pay $1 million in cash. Weinstein had to surrender his passport and will wear a GPS tracking device https://t.co/XhJ5FEESoZpic.twitter.com/1NUnG5G5f3 — CNN (@CNN) 25 травня 2018 р.

BREAKING: Harvey Weinstein arraigned on rape, sex assault charges; will post $1 million bail and wear electronic monitor. — The Associated Press (@AP) 25 травня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що Харві Вайнштейн здався поліції Нью-Йорка і був арештований за звинуваченням у зґвалтуванні однієї жінки і примусу ще однієї постраждалої до дій сексуального характеру.

Як повідомляв УНІАН, секс-скандал, в центрі якого опинився Вайнштейн, розгорівся минулого жовтня. Спочатку він стосувався тільки продюсера, але потім відомі і невідомі жінки стали публічно скаржитися на домагання акторів і режисерів.

На початку травня повідомлялося, що помічниця продюсера серіалу «Марко Поло» Олександра Каноса подала в суд в Манхеттені позов проти Харві Вайнштейна. У ньому Каноса звинувачує продюсера в зґвалтуванні, фізичному насильстві і образу.