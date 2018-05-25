Вайнштейна випустили з-під варти

17:16, 25 травня 2018
Світ
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REUTERS

Суд випустив з під-варти американського продюсера Харві Вайнштейна, затриманого за звинуваченням у зґвалтуванні, зобов'язавши його виплатити 1 млн доларів застави.

Як повідомляє CNN, обвинуваченого також зобов'язали здати паспорт і надягти електронний браслет.

Раніше повідомлялося, що Харві Вайнштейн здався поліції Нью-Йорка і був арештований за звинуваченням у зґвалтуванні однієї жінки і примусу ще однієї постраждалої до дій сексуального характеру.

Як повідомляв УНІАН, секс-скандал, в центрі якого опинився Вайнштейн, розгорівся минулого жовтня. Спочатку він стосувався тільки продюсера, але потім відомі і невідомі жінки стали публічно скаржитися на домагання акторів і режисерів.

На початку травня повідомлялося, що помічниця продюсера серіалу «Марко Поло» Олександра Каноса подала в суд в Манхеттені позов проти Харві Вайнштейна. У ньому Каноса звинувачує продюсера в зґвалтуванні, фізичному насильстві і образу.

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Теги: #США#Харві Вайнштейн