ЄСПЛ відхилив скаргу вбивці 77 осіб Брейвіка на "нелюдські умови" ув'язнення

ЄСПЛ відхилив скаргу терориста Андерса Брейвіка "за очевидною необґрунтованістю".

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скаргу засудженого до ув'язнення за масове вбивство Андерса Брейвіка на "нелюдські" умови у норвезькій в'язниці.

Про це суд повідомив у четвер, 21 червня, передає DW.com.

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Брейвік, який змінив ім'я на Фьотольф Хансен, скаржився на те, що його ізоляція в одиночній трикімнатній камері є негуманною та принижує його гідність. На його думку, це також порушує його право на приватне та сімейне життя, закріплене Європейською конвенцією з прав людини. Його контакти в ув'язненні обмежуються юристами, охоронцями та медичними працівниками.

Але судді дійшли висновку, що у випадку Брейвіка не було порушень Європейської конвенції з прав людини. Тому ЄСПЛ відхилив скаргу "за очевидною необґрунтованістю". Рішення є остаточним. Адвокати засудженого поки не прокоментували це рішення, передає агенція Reuters.

Нагадаємо, що 22 липня 2011 року Андерс Брейвік вбив загалом 77 осіб в Осло та на острові Утоя. Зараз він відбуває найдовший в Норвегії термін - 21 рік, який може бути подовжено, якщо злочинця вважатимуть небезпечним.

У 2016 році норвезький суд визнав умови його ув'язнення "негуманними", але наступного року апеляційний суд відхилив цю скаргу.